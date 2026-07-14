Anuncia Charlie Zaa gira por México y lanza el tema ‘Para ya’

La voz que logró convertir al bolero en un refugio contemporáneo vuelve a latir con fuerza en los escenarios mexicanos. El intérprete colombiano Charlie Zaa emprende una emotiva nueva gira por el territorio nacional, trazando una ruta que tocará tres importantes ciudades. El arranque oficial tendrá lugar el próximo Domingo 2 de Agosto en CDMX en un formato sinfónico; luego el Viernes 7 de Agosto llega al Auditorio Alfredo del mazo en Ciudad Neza y el Sábado 8 de Agosto en el Teatro Ocampo en Cuernavaca, Morelos. A la par de este esperado regreso a las tarimas, el artista se encuentra conquistando las frecuencias de la radio nacional con su más reciente y exitoso sencillo titulado Para Ya, una pieza fresca que reafirma su inigualable talento para cantarle al romance y que, sin duda, resonará en vivo como uno de los momentos cumbres de estas tres veladas.

La escala inaugural en La Maraka en Ciudad de México no será una presentación ordinaria, con una sofisticación del romanticismo latino con el espíritu de una orquesta sinfónico a su lado. Desde su irrupción en la escena musical a finales de la década de los noventa, Charlie Zaa se ha consolidado como el máximo responsable de acercar los géneros clásicos a las nuevas generaciones, construyendo un estilo inconfundible basado en la honestidad emocional y una profunda conexión con sus seguidores. A lo largo de más de dos décadas de impecable trayectoria artística, su nombre se ha transformado en un auténtico sinónimo de elegancia interpretativa.

En esta nueva etapa por México, el cantante ha diseñado un repertorio que transita con maestría entre los grandes clásicos que forjaron su leyenda y las composiciones que definen su faceta más madura. Es precisamente en esta evolución donde brilla con luz propia Para Ya, un corte musical que actualmente domina las listas de popularidad en la radio de todo el país, demostrando que su propuesta artística no responde a modas pasajeras, sino a una sensibilidad que se mantiene plenamente vigente frente a su audiencia. Respaldada por la experiencia y visión de EnLive Producciones, esta serie de conciertos garantiza una ejecución técnica y escénica impecable.

En sus conciertos, el cantante colombiano dará un recorrido por sus mejores éxitos.