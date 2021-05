El día antes de su 75 cumpleaños, Cher dio a sus seguidores la noticia de que se está preparando una película biográfica oficial de su vida.

La cinta aún no tiene título, pero está ambientada en Universal Pictures, con “Mamma Mia!”, publicó la artista en Twitter.

Los productores Judy Craymer y Gary Goetzman se unen para producir y Eric Roth escribe el guión, ha confirmado Variety.

Cher anunció la película en un tweet, escribiendo: “Ok, Universal está haciendo una película biográfica con mis amigos JUDY CRAYMER, GARY GOETZMAN PRODUCIENDO. ELLOS PRODUCIERON AMBOS MAMMA MIA, Y MI QUERIDO QUERIDO Amigo 4 AÑOS, Y EL GANADOR DEL ÓSCAR ... ERIC ROTH VA 2 ESCRIBIRLO “.

De acuerdo con Variety, Cher también será productora de la película junto a Craymer y Goetzman, con quienes trabajó recientemente en “Mamma Mia! Here We Go Again”, en 2018.

Roth escribió el guion de “Forrest Gump”, que le valió un Óscar en 1995, así como “A star is born”, de 2018 protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper.