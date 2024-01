Aunque no se sabe más al respecto, sobre cual será el título del tema, o fecha de lanzamiento, se espera que esta nueva colaboración entre ambos artistas sea todo un éxito entre sus millones de seguidores.

De igual manera, el cantante da muestra de que no para de trabajar cuando se trata de lanzar nueva música para sus millones de seguidores.

”Alguien me pregunta si volvería a tu lado, obvio les digo que no, que no repito ese error, pero ya pedo quien sabe”, es una de las estrofas que se puede escuchar del tema interpretado por él.

Cabe destacar que en el clip se puede ver el rostro de Nodal mucho más libre de tatuajes, algo en lo que ha estado trabajando desde hace tiempo, con el deseo de que su hija, la cual tuvo junto a la cantante Cazzu lo conozca sin tatuajes, aspecto que causó buenos comentarios por parte de sus seguidores, lo mismo com el tema.

”Que guapo se ve así”, “Te amo Christian Nodal y a Cazzu”, “Este será y un temazo”, “Que chido”, entre otros comentarios.