$!Anuncia Christian Nodal nuevo álbum ‘¿Quién más como yo?’

Pero la forma de tomar la foto no hace posible leer bien cuál será el título de las canciones o si cuentan con alguna colaboración especial. Cabe señalar que el artista acompañó la publicación con el mensaje ¿Están listos pal Álbum?, lo que rápidamente emocionó a sus seguidores.

Pese a los mensajes criticándolo por las polémicas en las que se ha envuelto, el mexicano tiene una gran base de fans que rápidamente han reaccionado en redes con emoción por esta noticia, aunque la gran mayoría desconfían de la noticia del músico, pues ya tiene tiempo trabajando con el formato EP.

Los fans no tardaron en manifestarse al respecto mediante X, algunos emocionados y otros dudando.

“¿Estoy soñando? ¿Álbum? Álbum?”, “Pero claro que estamos listos Nodal!! Queremos muchísima más de tu música. Que bonita manera de terminar este domingo” “Así ha dicho como con cinco proyectos jajaja, hasta que no salga no voy a creer nada, pero al menos me voy a emocionar un poco”

Anteriormente el cantante lanzó un EP titulado ‘Pa’l Cora EP.02’ conformado por seis canciones entre las cuales encontramos; ‘A solas con la botella’, ‘El retrovisor’, ‘Contigo al Cielo’, ‘Bésame ya’, ‘Botox en el Cora’ y ‘Llórame un río’.