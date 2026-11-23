Christian Nodal anunció un retiro temporal de los escenarios mexicanos “hasta nuevo aviso”, un día después de su concierto en Mérida el 21 de noviembre.

La pausa surge en medio de conflictos legales por la titularidad de su marca artística y un notorio acercamiento a la familia Aguilar.

El mensaje del artista sonorense llegó tras semanas de tensión pública entre él, su padre y la familia Aguilar. El concierto en el Centro de Espectáculos Montejo fue su última presentación en el país antes de hacer público el anuncio.

La decisión se produce mientras Nodal enfrenta una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, quien conserva la titularidad de las marcas vinculadas a su nombre artístico. Los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial muestran que el padre posee la marca “Cn Christian Nodal” con vigencia hasta abril de 2036.

El contrato de representación firmado con la agencia familiar JG Music permanece pactado hasta 2035, y su rescisión anticipada implicaría indemnizaciones calculadas en varios millones de dólares. El propio artista expuso esta situación durante un concierto en Querétaro.

“Si algo me ha enseñado la vida, es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar... Ya han hecho con mi nombre todo lo que han querido”, señaló el cantante en aquella ocasión.

Para operar fuera del control paterno, Nodal tramitó el 22 de abril de 2026 el registro de una denominación alternativa, a nombre de Christian Jesús González Nodal, a través de la firma GSyM Legal. El trámite enfrenta una oposición formal presentada el 15 de mayo por el Grupo Forajido, que argumenta derechos de antigüedad sobre una denominación fonéticamente similar.