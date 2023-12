La reconocida periodista, escritora y conductora mexicana Cristina Pacheco anunció su retiro tras 50 años de trayectoria, por situaciones de salud.

La decisión la compartió el viernes 1 de diciembre, durante la transmisión de su programa Conversando, en Canal Once.

“Quiero agradecerles su presencia, su constancia, su apoyo, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años. Han sido, para mí, presencias vivas, mágicas. Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia, lo mismo que mis compañeros, a quienes quiero agradecer su apoyo, su solidaridad. Han estado conmigo en momentos muy difíciles como este”, dijo.

Pacheco explicó que no podrá continuar con los dos programas que conducía en Canal Once por problemas de salud.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves, hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero”, continuó con voz entrecortada.

La periodista de 82 años, originaria de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, no aclaró qué problema de salud está enfrentando, sin embargo, dejó entrever que se trata de algo muy grave porque no le permite continuar haciendo una de sus actividades favoritas: entrevistar a personalidades de la esfera pública nacional, como personas que luchan por mantener vives varias tradiciones.

Al momento se desconoce el padecimiento que está enfrentando la viuda de José Emilio Pacheco, quien se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de la luz pública.

“Piensen cuánto hemos aprendido de nuestros maravillosos invitados, lo valioso que es que una persona se desplace de los diferentes puntos para que se siente aquí con nosotros y sea tan generosa que comparta sus conocimientos, experiencias ”.

Canal 11 le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.

“El fin de una era. Despedimos con mucho cariño a nuestra querida Cristina Pacheco, quien hoy anunció que se retira de la vida pública tras más de 50 años dando vida a un sin fin de historias. Te abrazamos con cariño todos los colaboradores del Once”