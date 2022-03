$!Anuncia Daddy Yankee su retiro de la música

“Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo. Es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, trabajé con mucha disciplina”.

El puertorriqueño, de nombre Ramón Ayala, también compartió el link de su próximo álbum con el que cerrará su carrera de más de 30 años con la gira ‘La Última Vuelta, la cual iniciará en Portland, Oregón el 10 de agosto para finalizar en New York el 20 de septiembre. Daddy Yankee después viajará por varios países de Latinoamérica como México, Chile, Colombia y República Dominica.

“Finalmente veo el objetivo final. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes en lo que me han dado. La gente dice que hice este género global, pero eres tú quien me dio las llaves para abrir las puertas y hacer de este género el más grande del mundo. También habló sobre su influencia en las generaciones más jóvenes. En los barrios donde crecimos, la mayoría de nosotros queríamos ser narcotraficantes. Hoy voy a barrios y caseríos, y la mayoría quiere ser artista, y eso significa mucho para mí”.