Anuncia Disney el live-action de ‘Enredados’

Aunque su producción tuvo un costo elevado de 260 millones, la película dejó una marca significativa con su música y narrativa. La canción principal, When Will My Life Begin , fue nominada al Óscar, y la película inspiró una serie de proyectos derivados como el corto Tangled Ever After (2012) y la serie animada Rapunzel’s Tangled Adventure (2017).

La dirección de Gracey se complementará con un guion escrito por Jennifer Kaytin Robinson, quien ha trabajado en producciones como Do Revenge, Thor: Love and Thunder y el próximo reboot de I Know What You Did Last Summer. Aún no se han revelado detalles sobre el elenco que dará vida a Rapunzel, Flynn Rider y los demás personajes entrañables de esta historia, señala elimparcial.com

Michael Gracey debutó como director con The Greatest Showman (2017), una película musical protagonizada por Hugh Jackman que, aunque tuvo un inicio tibio en taquilla, logró convertirse en un fenómeno global, recaudando más de 450 millones de dólares.

Gracey ha sido elogiado por su estilo visual y su capacidad para contar historias que conectan con el público. Actualmente, trabaja en Better Man, un relato semi-autobiográfico sobre el músico británico Robbie Williams, donde un chimpancé interpreta al protagonista, una decisión creativa que ha generado controversia.

Enredados se suma a la larga lista de remakes en acción real que Disney ha lanzado en los últimos años, como El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdín y La Sirenita.

Si bien algunas de estas producciones han sido éxitos rotundos, otras han recibido críticas mixtas. Próximamente, Disney lanzará versiones live-action de Blanca Nieves y Lilo & Stitch en 2025, seguidas de Moana en 2026, protagonizada por Dwayne Johnson.

La noticia de la participación de Michael Gracey en este filme ha generado expectativas entre los fanáticos de Disney y el cine musical, quienes esperan que esta nueva versión capture la magia y el encanto del clásico animado.