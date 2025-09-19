Anuncia Disney el regreso de ‘Camp Rock 3’ con los Jonas Brothers

Disney+ anunció la producción de Camp Rock 3, el regreso de una de sus franquicias juveniles más icónicas que marcó a toda una generación a finales de la década de los 2000.
En esta nueva entrega, Joe, Nick y Kevin Jonas retomarán sus papeles como los hermanos Shane, Nate y Jason Gray, mientras que Demi Lovato, protagonista de las dos primeras películas, no aparecerá frente a cámara, pero sí formará parte del proyecto como productora ejecutiva.
Además de los tres integrantes de la banda Connect 3, el elenco contará nuevamente con Maria Canals-Barrera en el papel de la madre de Mitchie Torres, el personaje que interpretó Lovato en las cintas anteriores.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla)
Una publicación compartida por Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla)
De esta forma, la historia mantendrá vínculos con el universo original, a la par que introduce nuevas caras para refrescar la trama, señala milenio.com
Entre las incorporaciones destacan Sage (Liamani Segura), descrita como audaz y decidida; su hermano Desi (Hudson Stone); la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack); el baterista Cliff (Casey Trotter); la coreógrafa Callie (Brooklynn Pitts); la influencer Madison (Ava Jean) y Fletch (Malachi Barton), el “chico malo” del campamento.
Estos personajes darán forma a la nueva generación de talentos que competirá por ganarse un lugar en el escenario principal del campamento y, eventualmente, la oportunidad de abrir un concierto para Connect 3.
De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama comienza cuando los Jonas pierden una oportunidad de abrir en una importante gira, lo que los obliga a regresar a Camp Rock.
Allí descubrirán a la próxima gran promesa de la música, en medio de tensiones, rivalidades y amistades que se pondrán a prueba entre los jóvenes campistas. Aunque la producción ya arrancó, Disney+ aún no ha revelado una fecha de estreno.