Anuncia Disney el regreso de ‘Camp Rock 3’ con los Jonas Brothers

Disney+ anunció la producción de Camp Rock 3, el regreso de una de sus franquicias juveniles más icónicas que marcó a toda una generación a finales de la década de los 2000.

En esta nueva entrega, Joe, Nick y Kevin Jonas retomarán sus papeles como los hermanos Shane, Nate y Jason Gray, mientras que Demi Lovato, protagonista de las dos primeras películas, no aparecerá frente a cámara, pero sí formará parte del proyecto como productora ejecutiva.

Además de los tres integrantes de la banda Connect 3, el elenco contará nuevamente con Maria Canals-Barrera en el papel de la madre de Mitchie Torres, el personaje que interpretó Lovato en las cintas anteriores.