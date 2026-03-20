Anuncia Disney las películas ‘Los Increíbles 3’ y ‘Lilo & Stitch 2’ para el 2028

Llegó el anuncio de que varias películas de Walt Disney Company sumará dos de sus franquicias más exitosas a su calendario de estrenos para 2028, con el lanzamiento de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2.

La secuela de Lilo & Stitch llegará a los cines el 26 de mayo de 2028, mientras que la tercera entrega de la familia se estrenará el 16 de junio del mismo año.

De acuerdo a Varierty, Los Increíbles 3 estará dirigida por Peter Sohn, conocido por Elemental, lo que marcará la primera vez que la saga no estará bajo la dirección de Brad Bird, aunque este último continuará como guionista y productor.