Anuncia Dulce María su segundo embarazo

Pero sería su paso por la novela juvenil Rebelde la que la haría alcanzar una fama que rebasó las fronteras nacionales. Ahora, la sorpresa la ha dado la propia artista, pues con una serie de fotos dio a conocer que se encuentra embarazada de su segundo hijo, a pesar de estar cerca de cumplir 40 años.

Dulce María es una de las personalidades más importantes en el mundo del espectáculo en México, pues desde hace 35 años ha tenido una carrera como cantante y actriz.

Fue en exclusiva para la revista Marie Claire que la cantante y actriz dio a conocer que se encuentra viviendo su segundo embarazo, detalla milenio.com

“Me había puesto como límite los 40 años: quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien.”

En la publicación podemos ver una serie de fotografías de la cantante mostrando su embarazo, lo que ha emocionado a los fanáticos.

La noticia fue una gran sorpresa para muchos de sus fanáticos y también amigos de la cantante, quienes utilizaron la caja de comentarios para mandar sus felicitaciones.

Anahí, quien fue su compañera en Rebelde y en la agrupación RBD, publicó: “¡Qué alegría, ya podemos gritarlo al mundo entero! ¡Dios y sus tiempos PERFECTOS! Bebé, te esperamos con todo el amor del universo. Tus tíos, tus primos y todos los corazones que aman a tu mami serán incondicionales para ti.”

“María Paula ascendida a hermana mayor. ¡Felicidades, Dulce!”, “Muchas felicidades Dulce, que tengas un embarazo rodeado de amor y buena salud. ¡Ya amamos al nuevo RBB!”, “¡Qué noticia maravillosa! ¡La mamá más guapa! Y María Paula, hermana mayor. Mereces toda la felicidad del mundo, Dulce. ¡Te quiero mucho!”.