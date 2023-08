“Miro que a muchos les duele el éxito, “¿Cuál seguir decayendo?”. No miran que acabo de retacear un estadio y aparte un after donde todos hacen sus eventos principales, sin ofender a mis amigos colegas músico. Ya relájense, ya merito me voy a ir a descansar. Solo me falta cumplir Centroamérica para lograr la última palomita de mi lista”, escribió Eduin Caz el pasado mes de junio.

Sin embargo, solo tuvieron que pasar un par de semanas para que el pasado 30 de julio, Eduin Caz diera a conocer de manera oficial, su retiro de los escenarios y fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde también aprovechó para celebrar su cumpleaños número 30.

“Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira, yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda la estabilidad emocional en mi vida. Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo. No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista, solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas tres fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida”, escribió el líder de Grupo Firme.