Anuncia el actor Bryan Cranston una pausa temporal de un año en su carrera en Hollywod

El actor estadounidense Bryan Cranston, conocido mundialmente por su papel de Walter White en la serie Breaking Bad, confirmó que planea alejarse de la actuación durante un año después de cumplir 70 años.
La decisión fue revelada por el propio actor en declaraciones públicas donde aclaró que no se trata de un retiro definitivo, sino de una pausa temporal en su carrera para dedicar más tiempo a su vida personal y a su familia.
La noticia ha generado conversación entre fanáticos del actor y seguidores de la industria del entretenimiento, ya que Cranston ha sido una de las figuras más reconocidas de la televisión y el cine en las últimas décadas.
El actor explicó que su plan es tomarse un año sabático cuando llegue a los 70 años, etapa que considera ideal para hacer una pausa después de más de cuatro décadas de trabajo en la industria, señala elimparcial.com
En un mensaje publicado en redes sociales, Cranston fue claro al explicar su decisión. “No me retiro. Lo que voy a hacer es presionar el botón de pausa durante un año después de cumplir 70 años en 2026”, compartió el actor.
Cranston señaló que esta pausa le permitirá replantear varios aspectos de su vida personal y profesional, algo que considera importante tras décadas de trabajo continuo en televisión, cine y teatro.
Uno de los motivos principales de esta pausa es dedicar más tiempo a su esposa, la actriz Robin Dearden, con quien lleva más de tres décadas de matrimonio.
Según explicó el actor, su carrera ha marcado el ritmo de su vida familiar durante muchos años, por lo que desea equilibrar esa situación durante esta etapa. Cranston explicó que el descanso también podría incluir viajar y vivir durante un tiempo fuera de Estados Unidos.
De acuerdo con reportes de medios internacionales, el actor incluso ha considerado pasar parte de ese periodo en Europa, específicamente en Francia, donde planea alejarse del ritmo de trabajo de Hollywood.
Durante ese año sabático, el actor pretende desconectarse completamente del trabajo, incluyendo llamadas relacionadas con nuevos proyectos.
Bryan Cranston comenzó su carrera en la actuación en los años ochenta participando en producciones televisivas y teatrales. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los intérpretes más versátiles de Hollywood.
Uno de sus primeros papeles ampliamente reconocidos fue el de Hal en la popular comedia familiar Malcolm in the Middle, donde interpretó al excéntrico padre de familia durante siete temporadas.
Sin embargo, su consolidación internacional llegó en 2008 con el estreno de Breaking Bad, donde interpretó al profesor de química Walter White, un personaje que se transforma en narcotraficante.