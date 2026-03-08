Anuncia el actor Bryan Cranston una pausa temporal de un año en su carrera en Hollywod

El actor estadounidense Bryan Cranston, conocido mundialmente por su papel de Walter White en la serie Breaking Bad, confirmó que planea alejarse de la actuación durante un año después de cumplir 70 años. La decisión fue revelada por el propio actor en declaraciones públicas donde aclaró que no se trata de un retiro definitivo, sino de una pausa temporal en su carrera para dedicar más tiempo a su vida personal y a su familia.

La noticia ha generado conversación entre fanáticos del actor y seguidores de la industria del entretenimiento, ya que Cranston ha sido una de las figuras más reconocidas de la televisión y el cine en las últimas décadas. El actor explicó que su plan es tomarse un año sabático cuando llegue a los 70 años, etapa que considera ideal para hacer una pausa después de más de cuatro décadas de trabajo en la industria, señala elimparcial.com En un mensaje publicado en redes sociales, Cranston fue claro al explicar su decisión. “No me retiro. Lo que voy a hacer es presionar el botón de pausa durante un año después de cumplir 70 años en 2026”, compartió el actor.