Anuncia el actor Taylor Lautner que está esperando su primer hijo

La noticia, compartida a través de redes sociales, rápidamente generó emoción entre sus fans. El anuncio llegó acompañado de una serie de imágenes íntimas con la pareja posando en un campo abierto, sonriendo y mostrando ultrasonidos del bebé.

El actor Taylor Lautner, recordado por su papel como Jacob Black en la saga Crepúsculo , confirmó que está esperando su primer hijo junto a su esposa, Tay Dome.

Fieles a su estilo cercano, Lautner y su esposa optaron por un mensaje sencillo pero significativo. “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”, escribieron, haciendo referencia al peculiar detalle de compartir el mismo nombre tras su matrimonio.

La publicación no tardó en viralizarse, acumulando miles de reacciones y comentarios de felicitación. Figuras del entretenimiento y seguidores de la saga Crepúsculo celebraron la noticia, que marca un nuevo capítulo en la vida del actor, detalla quien.com

La relación entre Taylor Lautner y Tay Dome comenzó en 2018, cuando fueron presentados por la hermana del actor. Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil relativamente bajo, alejándose de los escándalos mediáticos.

Tras comprometerse en 2021, se casaron en noviembre de 2022, consolidando una relación que ahora evoluciona. En entrevistas previas, ambos habían expresado su deseo de formar una familia, aunque también reconocían los retos que implica.

En los últimos años, Lautner ha enfocado su carrera en proyectos más selectivos y en iniciativas relacionadas con la salud mental, como su podcast junto a su esposa.

Ahora, con la llegada de su primer hijo prevista para este año, el actor se prepara para asumir uno de los roles más importantes de su vida, en medio del cariño constante de sus seguidores.