Anuncia el MET Gala el código de vestimenta para su edición 2025

Por medio de un comunicado, The Met finalmente ha confirmado el código de vestimenta para su próxima gala de 2025 titulada Tailored for You o Hecho a la medida para ti, el cual será un homenaje a la cultura Dandi en los hombres negros durante el siglo XVIII.

Dicha estética está influenciada en la exhibición “Superfino: Sastrería al Estilo Negro”, la cual presenta un análisis histórico y cultural del estilo sastre en la formación artística y artesana de los hombres negros.

Los dandis pueden parecer frívolos, pero muchas veces suponen un desafío o trascendencia de las jerarquías sociales y culturales. Cuestiona temas de identidad, representación y movilidad en relación con la raza, clase, género, sexualidad y poder”, explicó Monica L. Miller, la invitada curadora de la exposición.