Anuncia ‘El Mimoso’ su retiro de los escenarios de manera definitiva

Ante la prensa y su público, El Mimoso explicó los motivos personales detrás de esta decisión, aclaró que no dejará la música y reveló que prepara una última gira mundial para despedirse como se debe: por la puerta grande.

La declaración la hizo en días recientes durante su presentación en el Foro de las Estrellas de la Feria Internacional de San Marcos, en Aguascalientes.

Su paso por la llamada “Madre de todas las bandas”, El Recodo, lo llevó a la cima de la popularidad. Sin embargo, el cantante acaba de anunciar una noticia que marca el fin de una era: se retirará de los escenarios de manera definitiva.

Para miles de seguidores de la música regional mexicana, el nombre de Luis Antonio López, mejor conocido como “El Mimoso”, representa una de las voces más emblemáticas de las últimas décadas.

La pregunta que muchos seguidores se hacen tras el anuncio es clara: ¿qué llevó al intérprete de Típico, Clásico a tomar esta decisión? Durante su encuentro con los medios en San Marcos, el cantante sinaloense fue contundente, señala elimparcial.com

Después de más de tres décadas de carrera ininterrumpida, El Mimoso aseguró que necesita tiempo para él y su familia. En sus propias palabras.

“Llevo más de 33 años en la música y, como digo, quiero ser una persona normal. Quiero viajar, quiero disfrutar con mi hijo. A veces es difícil cuando te subes a un avión, luego a un escenario y tantas y tantas horas”, dijo.

El cantante explicó que la vida de giras, viajes y presentaciones constantes le ha dejado grandes satisfacciones, pero también le ha restado tiempo para actividades cotidianas que ahora desea priorizar. El retiro no es por enfermedad ni por conflictos, sino por una decisión personal de replantear su estilo de vida.

Respecto a si el cantante dejará la música por completo, la respuesta fue un no. Este punto es clave para evitar confusiones. El artista fue muy claro al diferenciar entre subir a los escenarios y seguir haciendo música.

“Eso no quiere decir que si me retiro de los escenarios, me retiro de la música. Yo solamente me retiro de los escenarios, pero seguiré haciendo música”, puntualizó.

Es decir: los fans podrán seguir esperando nuevas canciones, grabaciones y posiblemente material inédito. Lo que llegará a su fin son las presentaciones en vivo, los conciertos masivos y las giras presenciales. El Mimoso continuará activo como creador musical, pero desde un plano más privado y sin la exigencia de la vida en el escenario.

Para quienes temían una salida repentina, el cantante trajo una noticia alentadora. Lejos de irse de la noche a la mañana, ‘El Mimoso’ ya planea cómo y cuándo será su retiro, y lo hará con una gira de despedida que durará dos años.

“En mi retiro estamos planeando bien. Vamos a hacer una última gira, va a ser de dos años. Llevo 33 años en la música, imagínate cuánta gente ama mi música y la quiere en su ciudad. Irme de la noche a la mañana sería grosero y no valorar el cariño que el público me tiene.”

El objetivo de esta gira es visitar cada lugar donde sus seguidores lo han apoyado y agradecerles personalmente. El Mimoso adelantó que quiere salir por la puerta grande, tal como entró: con profesionalismo, humildad y respeto a su audiencia.

Durante ese periodo, los seguidores podrán verlo por última vez en vivo en distintas ciudades de México y, muy probablemente, en el extranjero. El cantante no ha revelado fechas ni sedes específicas aún, pero confirmó que la gira será extensa y cuidadosamente planificada.

Para los fans, esto representa una oportunidad única de despedirse de una de las voces más queridas de la banda sinaloense.