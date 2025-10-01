Anuncia el reguetonero Feid concierto gratuito en CdMx

El fenómeno del reguetón Feid, también conocido como Ferxxo, sorprendió a sus fanáticos mexicanos con una noticia que encendió las redes: ofrecerá el Caferxxo más grande del mundo en la Ciudad de México, con acceso totalmente gratuito.
Tras una gira internacional que arrasó en Europa y Sudamérica, el colombiano vuelve a México para reencontrarse con el público que lo ha acompañado desde los primeros años de su carrera.
Este concierto, que promete convertirse en uno de los eventos más multitudinarios del año, marca el regreso del intérprete de ‘Feliz cumpleaños Ferxxo’ a la capital del país. Su propuesta es sencilla pero ambiciosa: reunir a miles de fans en una experiencia musical y visual sin precedentes, reafirmando su estatus como uno de los artistas urbanos más influyentes del momento.
El Coffee Party de Feid en Mexico es oficialmente SOLD OUT. 🇲🇽☕️ pic.twitter.com/lGys77fXfC— Feid Site (@feidsite)
A través de sus redes sociales, el cantante compartió que su evento especial se llevará a cabo el viernes 3 de octubre en la capital del país, específicamente en la Plaza de Toros ‘La México’.
Para asistir, se deberá realizar un registro que se abrirá este miércoles 1 de octubre mediante el enlace que el propio Feid dejó en sus historias de Instagram.
“Mañana a las 8 AM (hora de México) entren a este link, pongan la alarma para que no se queden fuera”.
Cabe señalar que muchos se confundieron pensando que el evento sería el 1 de octubre, por lo que Feid aclaró:
“Ey, el Coffee Party no es mañana a las 8 de la mañana, el Coffee Party es el viernes, pero mañana son los registros para que vayan al Coffee Party elviernes”.
Caferxxo es un evento organizado por Feid conocido como una Coffee Party, una convivencia que el colombiano ha realizado en diferentes ciudades, como Madrid o Nueva York, para compartir con sus seguidores y celebrar su música.
¿Quién es Feid?
Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid o su alter ego Ferxxo, nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia. Desde muy joven mostró interés por la música, por lo que decidió estudiar en la Universidad de Antioquia, donde aprendió a tocar piano, guitarra y clarinete.