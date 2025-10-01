Anuncia el reguetonero Feid concierto gratuito en CdMx

El fenómeno del reguetón Feid, también conocido como Ferxxo, sorprendió a sus fanáticos mexicanos con una noticia que encendió las redes: ofrecerá el Caferxxo más grande del mundo en la Ciudad de México, con acceso totalmente gratuito.

Tras una gira internacional que arrasó en Europa y Sudamérica, el colombiano vuelve a México para reencontrarse con el público que lo ha acompañado desde los primeros años de su carrera.

Este concierto, que promete convertirse en uno de los eventos más multitudinarios del año, marca el regreso del intérprete de ‘Feliz cumpleaños Ferxxo’ a la capital del país. Su propuesta es sencilla pero ambiciosa: reunir a miles de fans en una experiencia musical y visual sin precedentes, reafirmando su estatus como uno de los artistas urbanos más influyentes del momento.