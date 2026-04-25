Anuncia Emiliano Aguilar próxima colaboración con Cazzu

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en Ontario, California, donde el hijo mayor de Pepe Aguilar compartió detalles sobre sus próximos proyectos musicales y su postura frente a la polémica que rodea a su familia.

La noticia llega en un momento clave, marcado por los rumores sobre una posible separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, lo que ha intensificado el interés en torno a la familia Aguilar.

El rapero Emiliano Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras anunciar que trabaja en un dueto con la cantante argentina Cazzu.

Durante su encuentro con medios, Emiliano Aguilar fue directo al hablar de su nueva música y sorprendió al revelar una colaboración que llevaba tiempo imaginando. “Se viene una rola con Cazzu, se está trabajando para hacerlo posible”.

El rapero explicó que este proyecto representa un paso importante en su carrera, ya que desde hace tiempo ha manifestado admiración por la artista argentina, conocida dentro del género urbano como La Jefa.

Por su parte, el productor Oliver Galicia, quien forma parte del equipo del cantante, precisó que la colaboración aún se encuentra en desarrollo, señala elimparcial.com

Hasta el momento, Cazzu no ha confirmado públicamente su participación en el tema, y tampoco se ha dado a conocer una fecha oficial de lanzamiento.

El anuncio de Emiliano ocurre en medio de un contexto mediático complejo para la familia Aguilar. Desde hace semanas, la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido objeto de especulación, especialmente tras versiones que apuntan a una posible crisis matrimonial.

Diversos periodistas y programas de espectáculos han señalado que la pareja podría estar atravesando una separación, aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado o desmentido esta información.

Incluso, al ser cuestionado sobre el tema, Pepe Aguilar evitó dar declaraciones directas. “Mira, yo no soy el vocero de Ángela. Pregúntenle a Ángela”.

Aunque aún no hay detalles sobre el estilo, la fecha de lanzamiento o el nombre del tema, la posible colaboración entre Emiliano Aguilar y Cazzu ha generado expectativa, especialmente por la mezcla de géneros que podría surgir entre el rap y el trap latino.

La noticia también se suma a una serie de movimientos dentro de la industria musical donde las colaboraciones entre artistas de distintos países continúan ganando relevancia.

Por ahora, el proyecto sigue en desarrollo y dependerá de la confirmación oficial de ambas partes para conocer más detalles.

Mientras tanto, la conversación en torno a Emiliano Aguilar, su relación con la familia y su respaldo a Cazzu continúa creciendo, en paralelo a los rumores que rodean a Ángela Aguilar y Christian Nodal.