$!Anuncia Enrique Bunbury su retiro de los escenarios

“Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana, corrobora todo lo contrario y confirma, y adelanta una decisión que sabía cercana. Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana, hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos, y la realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo”, señaló el cantante.

Agregó que, lo que para él era un placer y deleite realizar, hoy se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento, cuando nada de esto le había pasado jamás, sino está de gira.

“He tomado la decisión, muy meditada y consiente de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España, serán los últimos que realice.

“A partir de hoy se abre ante mí, un sin fin de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintar, y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos. Tengo la edad para hacer este cambio importante en mi vida, y el apoyo de mi familia y management” resaltó.

De igual forma, el cantante agradeció y fue extremadamente respetuoso con todos los que me acompañan hasta este momento, a su público que le entregó su cariño y amor, en los más de mil 500 conciertos que ha ofrecido en su vida, en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, y Japón.

“En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo, y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas, y 250 mil, y en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares ¡Gracias sinceras!” resaltó el cantante.