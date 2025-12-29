Anuncia Fernando Delgadillo nuevas fechas de conciertos

El cantante de trova Fernando Delgadillo anunció un concierto en la Ciudad de México para inicios de este 2026. Se trata del primer evento musical que dará el intérprete de ‘Entre pairos y derivas’ para este próximo año, luego de ya contar con otras fechas ya confirmadas.

Asimismo, el cantante ya reveló sus otras cuatro fechas con las que arrancará el 2026, las cuales se dieron a conocer a través de sus redes sociales oficiales.

Estas son las fechas de conciertos

En las redes sociales oficiales de Fernando Delgadillo se dio a conocer el calendario de conciertos para inicios de 2026.

Algunas presentaciones fueron pospuestas, ya que desde un inicio estaban programadas para algún punto del 2025; sin embargo, por cuestiones de agenda, problemas de los recintos y pronósticos del clima, tuvieron que volverse a planificar.

14 de febrero / Estado de México: Parque Naucalli.

19 de febrero / Tuxtla Gutiérrez: Teatro Emilio Rabasa.

20 de febrero / Villahermosa: Teatro Esperanza Iris.

28 de febrero / Monterrey: Auditorio Luis Elizondo.