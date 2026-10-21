Anuncia Grupo Bronco su ‘Inquebrantable Tour’ por España

El legendario Grupo Bronco ha anunciado su Inquebrantable Tour 2027, una nueva gira internacional con la que llevará su música a distintas ciudades de España, esta gran noticia ha despertado el interés de sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de una de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana.

De acuerdo con la información difundida por la promotora Latin Music Producciones, la gira contempla presentaciones en Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona durante mayo de 2027.

Bronco comenzó en 1979, en Apodaca, Nuevo León, bajo el liderazgo de José Guadalupe Esparza, conocido como Lupe Esparza. Con una propuesta que combina música norteña, cumbia y baladas románticas, la agrupación logró construir una identidad propia y conquistar al público mexicano, señala lakebuena.com