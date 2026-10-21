Anuncia Grupo Bronco su ‘Inquebrantable Tour’ por España

El legendario Grupo Bronco ha anunciado su Inquebrantable Tour 2027, una nueva gira internacional con la que llevará su música a distintas ciudades de España, esta gran noticia ha despertado el interés de sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de una de las agrupaciones más representativas de la música regional mexicana.
De acuerdo con la información difundida por la promotora Latin Music Producciones, la gira contempla presentaciones en Madrid, Valencia, Bilbao y Barcelona durante mayo de 2027.
Bronco comenzó en 1979, en Apodaca, Nuevo León, bajo el liderazgo de José Guadalupe Esparza, conocido como Lupe Esparza. Con una propuesta que combina música norteña, cumbia y baladas románticas, la agrupación logró construir una identidad propia y conquistar al público mexicano, señala lakebuena.com
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Durante las décadas de los ochenta y noventa, Bronco alcanzó una enorme popularidad gracias a canciones como Sergio el bailador, Que no quede huella, Adoro y Libros tontos. Su música traspasó fronteras y llegó a distintos países de América Latina y Estados Unidos.
Los conciertos anunciados para España son los siguientes:
1 de mayo de 2027: Madrid.
2 de mayo de 2027: Valencia.
7 de mayo de 2027: Bilbao.
8 de mayo de 2027: Barcelona.
En cuanto a la venta de entradas, la promotora publicó información sobre una preventa programada del 12 al 19 de octubre de 2026. Sin embargo, es importante consultar sus canales oficiales para confirmar si todavía hay disponibilidad, cuáles son los precios y cuándo se habilitará la venta general.
El Inquebrantable Tour 2027 promete ser una celebración de la música y la historia de Bronco, una agrupación que, después de más de cuatro décadas, sigue demostrando que sus canciones permanecen en el corazón de sus seguidores.