Anuncia Grupo Firme su primera gira por Europa este 2026

Mediante su cuenta de Instagram, los intérpretes de temas como Ya supérame, Pídeme y La Pantera, muestran un clip, en el que se ve un mostrador y un pasaporte, una maleta con un sombrero y micrófono , un acordeón, un jet privado, para finalizar con distintos lugares turísticos de Europa y el rostro de Eduin Caz, desde el interior del avión, cerrando con la leyenda “ Grupo Firme: La Primera Europeda 2026”.

Grupo Firme continúa cruzando fronteras, esta vez la agrupación mexicana se prepara para iniciar su gira por Europa, y fue a través de sus redes sociales, que informaron a sus fans las ciudades y las fechas donde se presentarán.

De esta manera, la agrupación confirmó las ciudades y las fechas donde se estarán presentando, quedando la gira de presentaciones de la siguiente manera.

-19 de septiembre/Valencia, España.

-20 de septiembre/Málaga, España.

-25 de septiembre/Madrid, España.

-26 de septiembre/Barcelona, España.

Eta gira llega tras el éxito de su reciente gira por Colombia, la banda liderada por Eduin Caz cruzará esta vez el Atlántico con La Primera EuroPeda Tour 2026, una gira con la que llevará su característico espectáculo a los principales escenarios europeos.

El grupo promete “una noche única en la que la música, la energía del público y la conexión con sus seguidores se convertirán en los grandes protagonistas de una experiencia inolvidable”, avanza los responsables del evento.

Cabe destacar que actualmente Grupo Firme se prepara para uno de los momentos “más importantes” de su trayectoria, ya que, con los conciertos programados los días 17 y 18 de julio en el principal estadio de Ciudad de México, la formación alcanzará la cifra récord de 11 actuaciones en este emblemático recinto.

De esta manera, convirtiéndose en el primer grupo mexicano en lograr un hito de esta magnitud y reafirmando así su posición como uno de los fenómenos musicales más importantes de la música latina actual.