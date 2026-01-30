Anuncia grupo Intocable concierto el 15 de septiembre en el Zócalo

La presentación se sumará a la tradición de conciertos masivos organizados en la plancha del Zócalo capitalino durante la noche del 15 de septiembre, fecha en la que miles de personas se congregan para conmemorar el inicio de la lucha por la Independencia de México.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en sus redes sociales, donde incluyeron a la capital mexicana dentro de su gira de 2026.

El grupo Intocable anunció que se presentará el próximo 15 de septiembre de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las celebraciones por el Grito de Independencia, uno de los eventos cívicos más importantes del país.

De acuerdo con la información difundida por el propio grupo, el concierto se realizaría la misma noche en la que se lleva a cabo la ceremonia oficial del Grito de Independencia, encabezada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, detalla milenio.com

Cada 15 de septiembre, el mandatario o mandataria en turno toca la campana, ondea la bandera nacional y pronuncia el tradicional protocolo que recuerda a los héroes que iniciaron la independencia del país.

Hasta el momento, la presentación de Grupo Intocable en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 16 de septiembre no ha sido confirmada por el gobierno capitalino.

Grupo Intocable dio a conocer que su gira de 2026 contemplará presentaciones en distintas ciudades de México y Estados Unidos, incluyendo recintos de gran capacidad en estados como Nuevo León, Jalisco, Puebla, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí.

A continuación se comparten los lugares que incluyen su gira.

14 de febrero de 2026: Los Ángeles/California

28 de marzo de 2026: Chicago, Illinois

11 de abril de 2026: Monterrey, Nuevo León

2 de mayo de 2026: Thackerville, Oklahoma

16 de mayo de 2026: Ciudad de México

23 de mayo de 2026: Guadalajara, Jalisco

29 de mayo de 2026: Mexicali, Baja California

30 de mayo de 2026: Tijuana, Baja California

15 de septiembre de 2026: Ciudad de México

25 de septiembre de 2026: Toluca, Estado de México

4 de octubre de 2026: Querétaro, Querétaro

11 de octubre de 2026: León, Guanajuato – La Velaria

25 de octubre de 2026: Anaheim, California

7 de noviembre de 2026: Monterrey, Nuevo León

14 de noviembre de 2026: Austin, Texas

21 de noviembre de 2026: Houston, Texas

28 de noviembre de 2026: Hidalgo, Texas