Anuncia Guillermo del Toro el fallecimiento de su hermano Federico

Entre los aplausos del público, el cineasta mexicano subió al escenario para recibir el Visionary Award y aprovechó su discurso para compartir el dolor por la reciente pérdida que atraviesa su familia.

En medio del homenaje por su trabajo en Frankenstein , el cineasta reveló que él y su familia atraviesan un profundo dolor tras la muerte de su hermano Federico del Toro Gómez.

Guillermo del Toro vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera este fin de semana durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

El cineasta mexicano Guillermo del Tor o anunció este fin de semana, mientras recibía un premio que les entregó a él y al elenco de Frankenstein en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, que su hermano mayor, Federico, había muerto, detalla quien.com

“Muy recientemente, algo más se volvió muy claro para mí. Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí. Estoy aquí porque esta película (Frankenstein) habla de una condición que es puramente humana.

“Esto queda probado por la frase final de la película, que dice: ‘El corazón puede romperse y, aun así: roto, seguir viviendo’. Y con el corazón roto, aquí estoy”, dijo conmovido el director al recibir el Visionary Award.

Del Toro no dio detalles sobre la situación y, para evitar el contacto con la prensa, optó por no desfilar por la alfombra roja del Festival de Palm Springs.

Durante la ceremonia, el cineasta ganador del Oscar estuvo acompañado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, protagonistas de Frankenstein, y adelantó que podría ausentarse de algunos compromisos públicos durante la actual temporada de premios. “Puede que no esté en algunas funciones, pero no en esta”, señaló durante su mensaje.

Federico del Toro Gómez, el hermano mayor del cineasta, formó parte de un entorno familiar que Guillermo del Toro ha señalado en repetidas ocasiones como esencial en su vida personal y en su desarrollo creativo.

Criados en Guadalajara, Guillermo, Federico, Alejandro y Susana crecieron rodeados de imaginación, cine y una fuerte cercanía familiar que dejó una huella profunda en el director.

Del Toro ha contado que muchos de sus primeros juegos, lecturas y obsesiones creativas nacieron dentro de ese vínculo fraterno, una relación marcada por la complicidad y el cariño, y que con el paso del tiempo también dio lugar a procesos de distanciamiento y reconciliación, como él mismo recordó durante su emotiva aparición en Palm Springs.

“Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas. Afortunadamente para mí, desde hace algunos años nos concedimos amor y nos dimos paz el uno al otro. Así que estoy aquí por la familia. Estoy aquí porque esto es familia. La vida te va dando varias familias en el camino, y por mi larga historia con el Festival de Palm Springs, esta también es familia”, expresó, recibiendo una cálida ovación de los asistentes.