Anuncia HA*ASH su gira ‘No me hablen de amor 2027’

Ha*Ash se prepara para volver al ruedo con No Me Hablen de Amor Gira 2027, un tour por 18 ciudades de Estados Unidos y Canadá que comenzará el 20 de abril en Toronto.
Promovida por Live Nation, la nueva gira del popular dúo de pop integrado por las hermanas Hanna y Ashley hará paradas en teatros de Chicago, Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas, Houston y Nueva York, entre otras ciudades, antes de terminar el 22 de mayo en Miami.
La gira le seguirá a su Tour HAASHVILLE de 2024-25, que registró más de 66 mil boletos vendidos y 16 conciertos agotados en Estados Unidos y Canadá, según un comunicado de Live Nation, señala billboard.com
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Una publicación compartida por HaAsh (@haashoficial)
Una publicación compartida por HaAsh (@haashoficial)
“Después de todo lo que vivimos con HAASHVILLE, teníamos muchísimas ganas de volver a encontrarnos con nuestro público”, dijo Ha*Ash en la misiva. Esta gira representa una nueva etapa para nosotras, con canciones nuevas, muchas historias y, por supuesto, todos esos temas que hemos cantado juntas durante tantos años”.
“Se llama No Me Hablen de Amor... aunque ya saben que seguramente vamos a terminar hablando, y cantando de amor toda la noche”, agregó el dúo.
Las entradas para nueva gira estarán disponibles en una preventa de Citi a partir del martes 22 de septiembre a las 10:00 horas de la que puedes conseguir detalles aquí. La venta general arranca el viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas, hora local, en el sitio web de Live Nation.
El anuncio llega en medio de una nueva etapa creativa para Hanna y Ashley. Este año, el dúo lanzó los sencillos “Si me hubieras llamado ayer” y “¿Qué le pongo?”, que exploran distintas caras del desamor, desde aprender a soltar y comenzar de nuevo hasta esas emociones que aparecen cuando alguien del pasado vuelve inesperadamente.
En 2025, Ha*Ash recibió el Premio Inquebrantable en la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música, celebrando dos décadas de trayectoria artística como un dúo de hermanas que quizás hoy es más relevante que nunca.
A continuación, todas las fechas anunciadas para No Me Hablen de Amor Gira 2027 de Ha*Ash.
20 de abril: Toronto, ON — Meridian Hall
22 de abril: Indianapolis, IN — Murat Theatre
23 de abril: Rosemont, IL — Rosemont Theatre
25 de abril: Denver, CO — Paramount Theatre
28 de abril: Seattle, WA — The Paramount Theatre
29 de abril: Portland, OR — Keller Auditorium
1 de mayo: Highland, CA — Yaamava’ Theater*
2 de mayo: Inglewood, CA — YouTube Theater
6 de mayo: San Jose, CA — San Jose Civic
8 de mayo: Phoenix, AZ — Arizona Financial Theatre
9 de mayo: Las Vegas, NV — Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort
12 de mayo: El Paso, TX — El Paso County Coliseum
14 de mayo: Irving, TX — The Pavilion at Toyota Music Factory
15 de mayo: Hidalgo, TX — Payne Arena
16 de mayo: Houston, TX — 713 Music Hall
19 de mayo: New York, NY — United Palace Theatre
21 de mayo: Atlanta, GA — Coca-Cola Roxy
22 de mayo: Miami Beach, FL — Fillmore Miami Beach