Anuncia Harry Styles su nuevo disco ‘Kiss All The Time’

Este proyecto marca una nueva etapa en la vida de Harry, pues tras el éxito estratosférico de Harry’s House , que trajo consigo premios importantes como el Grammy y BRIT a Mejor Álbum, el público tiene altas expectativas del sonido y estética que Styles presente ante el mundo.

A través de su cuenta de Instagram, Harry Styles reveló que conoceremos su nueva música el 6 de marzo del 2026, casi cuatro años después desde el último disco de estudio del británico, Harry’s House.

Tras varios años de expectativa, Harry Styles ha confirmado oficialmente el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time . Disco, Ocasionally. El anuncio vino acompañado de la portada y fecha de estreno, marcando así el inicio de una nueva era musical para Styles.

Este lanzamiento viene después de un largo periodo de pausa musical tras su gira Love On Tour en 2023, durante la cual el artista exploró sus intereses personales como el correr maratones, y sirvió como descanso para recargar energía creativa, señala quien.com

El álbum tendrá 12 canciones que han sido producidas por Kid Harpoon, el responsable de hits como As It Was, Falling y Adore You y quien jugó un papel clave en el sonido de Harry Styles después de su álbum debut homónimo.

Además del lanzamiento oficial del álbum, los fans están en espera de conocer la lista de canciones y la presentación del single protagonista de este álbum.

Lo que sí se sabe, es que podrán adquirir el disco en distintas versiones: digital, CD, vinil y una edición especial en forma de set limitado que incluye una cámara fotográfica análoga para capturar sus mejores momentos.

Entre otros temas importantes, sale a colación si esta nueva era podría incluir una gira mundial, y qué países estaría visitando como parte de su itinerario.

Tras su residencia de 15 noches en el Madison Square Garden en Nueva York durante su gira Love On Tour, existen fuertes especulaciones de que Harry Styles podría repetir este formato y presentarse múltiples noches en Nueva York, además de visitar ciudades seleccionadas a lo largo del mundo.

A pesar de no existir confirmaciones aún sobre una posible gira, es seguro asumir que Harry estaría pisando suelo mexicano para celebrar el lanzamiento de Kiss All The Time. Disco, Ocasionally, pues durante sus únicas dos giras mundiales, México ha sido un constante anfitrión del británico y su equipo.

Kiss All The Time. Disco, Ocasionally llega en pleno romance con la actriz Zoé Kravitz, con quien se le ha visto paseando por ciudades como Nueva York y Roma, lo que emociona por la posibilidad de canciones que hablen sobre su relación no oficial.

Harry Styles es conocido por dedicar canciones a las personas que ama, como es el caso de Cherry dentro de su álbum Fine Line lanzado en 2019.

La canción fue escrita principalmente sobre la ruptura entre Harry Styles y la modelo francesa Camille Rowe, con quien mantuvo una relación entre los años de 2017 y 2018. Al final de esta canción, el cantante incluyó una nota de voz de su ex-pareja.

Kiss All The Time. Disco, Ocasionally representa el regreso de Harry Styles a la música después de la larga espera de sus fans, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de su generación. Se espera que ésta sea una nueva, con un sonido y estética que marque un antes y un después en la carrera de Harry Styles.