En la conferencia que Bloys dio para la prensa, reveló que House of The Dragon volverá para la primavera del 2024 con una temporada de sólo ocho episodios, en comparación de la temporada pasada que contó con 10.

House of the dragon la popular precuela de la exitosa serie Juego de Tronos obtuvo un buen recibimiento en crítica, volviéndose rápidamente una de las series más rentables de la compañía, no obstante, fue debido a la huelga de guionistas y escritores que tuvo lugar en Hollywood durante el presente año, que la producción de la segunda temporada esta serie se vio en pausa indeterminada.

Bloys aprovechó para anunciar la tercera temporada de Euphoria y de White Lotus, además del estreno de Welcome to Derry, precuela de la exitosa novela de Stephen King It, producciones que se estrenarán hasta 2025.

Así mismo, declaró que la segunda temporada de The Last of Us empezará a grabarse durante los primeros meses de 2024 y se prevé que esté lista para regresar a la pantalla de la mano de las otras dos producciones.

Debido a que la huelga de la SAG-AFTRA continúa, la compañía no ha podido dar luz verde a más proyectos. No obstante, esto no ha sido obstáculo para que anunciaran una nueva precuela de Juego de Tronos, titulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, que se ambientará cien años antes de la historia principal.