Anuncia HBO Max la nueva serie mexicana ‘La Mataviejitas’

¿Estás listo para revivir la historia de Juana Barraza Samperio? Pues ahora no será a través de un documental, sino de una serie de ficción inspirada en una de las asesinas seriales más infames en la historia de México: la Mataviejitas. HBO Max anunció esta nueva serie mexicana que describe como un thriller psicológico de persecución, obsesión y puntos ciegos, “en donde los temores, prejuicios y fracturas personales y sociales son protagonistas”. La serie Mataviejitas está inspirada en el caso real, “con una mirada llena de tensión, ambigüedad y profundidad dramática”, añade la plataforma.

La criminal conocida como La Mataviejitas se llama Juana Barraza Samperio, y actualmente cumple una condena histórica de 759 años de prisión dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santha Martha Acatitla. Ella se dedicaba al comercio y era tan fanática de las luchas que se inventó el personaje de La dama del silencio. Sin embargo, también se hacía pasar por enfermera o trabajadora social para ganarse la confianza de mujeres de la tercera edad que vivían solas.

Mónica Jiménez podría interpretar a Juana Barraza.

Una vez dentro de sus hogares, les robaba y las mataba estrangulándolas. Fue capturada el 25 de enero de 2006, tras cometer un último asesinato en la colonia Moctezuma, de la CDMX. En 2008 fue sentenciada formalmente por el homicidio de 16 ancianas y 12 robos, convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos del país.