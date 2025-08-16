Anuncia Jan Mauleón su salida de La Arrolladora Banda El Limón

Luego de tres años como vocalista de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, el cantante Jan Mauleón confirmó que su etapa como integrante llegó a su fin.

A través de su cuenta de Instagram, Jan Carlos Mauleón Hernández, originario de Oaxaca, compartió un mensaje en el que agradeció a la agrupación y a los fans por el apoyo recibido durante más de tres años de carrera dentro de la banda.

“Les informo a través de esta publicación, que dejo de pertenecer a La Arrolladora Banda Limón De René Camacho y que mi tiempo en la agrupación ha terminado, jamás creí que llegara este día y me siento muy triste, quiero darle las gracias a todo el equipo por la oportunidad ofrecida”, inició en la publicación de Instagram.

“Fueron momentos muy bonitos y una experiencia que quedará marcada en mi vida por siempre, les agradezco a todos los arrollafans por su apoyo sin condición en esta etapa que vivimos juntos, por cada kilómetro recorrido, por cada detalle y por entregarse por completo. Así como también espero que me sigan apoyando en mis próximos proyectos que en camino vienen, con el favor de Dios. Esto no termina aquí, mi gente”.