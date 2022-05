Vincen Melendres revelará los motivos de su salida de La Arrolladora

En enero de 2022, Vincen Melendres dejó los micrófonos de La Arrolladora Banda El Limón, un cambio que se dio sin avisar y del que hasta estos días no se había hablado.

Tras meses de silencio, el cantante mazatleco anunció que dará a conocer su versión sobre su salida de la banda de Rene Camacho.

Vincen utilizó sus redes sociales oficiales para disculparse con sus seguidores y compartirles que tuvo que callar, pero llegó la hora de hablar, y lo hará en un en vivo con su público.

"Creo que les debo una disculpa a todos mis fans, a toda la gente que se ha preguntado qué va a pasar con Vincen Melendres. En su momento tuve que callar muchas cosas, no podía hacer nada, pero yo creo que ya es hora de que ustedes sepan qué va a pasar con mi carrera mi gente y esto se los voy a platicar en unos días más voy a hacer un en vivo y me gustaría que me acompañaran, que supieran qué es lo que está pasando con mi carrera", dijo Vincen Melendres en una publicación en su Instagram oficial.

En el breve video, el cantante aseguró que será en los próximos días en los que dará a conocer el día y la hora exacta para el enlace en vivo en el que contara su versión de los hechos y seguramente hablará de su inicio como solista.

"Voy a subirles en los próximos días una historia para concretar el día y concretar la hora exacta para que estén pendientes y puedan acompañarme mi gente, ustedes se merecen la verdad y se merecen lo mejor, les mando un fuerte abrazo y gracias siempre por estar conmigo".

Desde inicios de año, Melendres fue objeto de cuestionamientos al no presentarse ya con la agrupación de don René Camacho.

"Sí, ya van algunos eventos que no se presenta, pero pues bueno esperemos que sea lo que está pasando, lo que sea que esté pasando, pues que todo salga bien", aseguró en ese entonces Esaúl García, vocalista de La Arrolladora.

Actualmente, La Arrolladora Banda El Limón presume tres vocalistas: Esaúl García, Gregorio "Gollo" Corona y el más nuevo, Jan Carlos Mauleón.