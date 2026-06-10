Anuncia Jorge Medina conciertos en Estados Unidos

Sin embargo, además del entusiasmo generado entre sus seguidores, el anuncio también abrió la conversación sobre la situación migratoria que enfrentan algunos artistas mexicanos que trabajan en Estados Unidos, señala elimparcial.com

El anuncio fue compartido en redes sociales junto con el calendario de fechas y sedes, donde destaca el regreso del ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón a importantes mercados del regional mexicano en territorio estadounidense.

Jorge Medina anunció oficialmente su nueva gira por Estados Unidos bajo el nombre de Legendario Tour 2026 , una serie de conciertos que recorrerá varias ciudades entre agosto y noviembre de este año.

De acuerdo con el cartel promocional difundido en redes sociales, la gira contempla las siguientes fechas.

7 de agosto/Houston, Texas

8 de agosto/Irving, Texas

14 de agosto/Phoenix, Arizona

15 de agosto/San Diego, California

21 de agosto/Denver, Colorado

22 de agosto/Las Vegas, Nevada

28 de agosto/El Paso, Texas

4 de septiembre/San Antonio, Texas

5 de septiembre/Hidalgo, Texas

9 de octubre/Inglewood, California

31 de octubre/San José, California

1 de noviembre/Wheatland, California

7 de noviembre /Highland, California

Los boletos estarán disponibles a partir del 12 de junio, según la información compartida por el equipo del cantante.

Tras la publicación de la gira, la influencer especializada en espectáculos Chamonic compartió un mensaje en Instagram en el que recomendó a los artistas del regional mexicano revisar cuidadosamente su situación migratoria antes de anunciar presentaciones en Estados Unidos.

Según escribió, quienes aún cuentan con visas vigentes deberían considerar realizar sus giras durante los próximos meses y evitar salir constantemente del país, debido a que una visa aprobada no garantiza automáticamente el reingreso a territorio estadounidense.

“Yo les mal aconsejaría a los cantantes de regional que aún tienen visa que hagan sus giras por Estados Unidos. Si vas a estar en septiembre hazlas todo septiembre, todo octubre, todo noviembre hasta que tope tu permiso para estar en Estados Unidos porque una vez saliendo no sabes si te van a volver a dejar entrar”, señaló.

Durante los últimos meses, varios exponentes del género han enfrentado complicaciones relacionadas con visas de trabajo y permisos migratorios para ingresar a Estados Unidos.

Aunque cada caso depende de procesos individuales y decisiones de las autoridades migratorias, la situación ha generado incertidumbre dentro de la industria, especialmente entre artistas que dependen de las giras internacionales para una parte importante de sus ingresos.

Hasta el momento, Jorge Medina no ha reportado problemas relacionados con sus permisos migratorios y su gira continúa programada conforme a las fechas anunciadas.

De acuerdo a la gira comenzará el próximo 7 de agosto en Houston, Texas, y concluirá el 7 de noviembre en Highland, California, con un recorrido de más de una docena de presentaciones en algunas de las ciudades con mayor presencia de público latino en Estados Unidos.

Con ello, Jorge Medina buscará reforzar su presencia en el mercado estadounidense y reencontrarse con los seguidores que han acompañado su carrera tanto como solista como durante su etapa en La Arrolladora Banda El Limón.