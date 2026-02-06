$!Anuncia Juanes el lanzamiento de su próximo disco titulado ‘JuanesTeban’

El rumbo sonoro de Juanes para 2026 empieza a revelarse. El músico colombiano ha revelado la fecha y nombre de su décimo segundo álbum de estudio titulado JuanesTeban, que llegará el 6 de marzo. Este material se perfila como uno de los discos más esperados del año. El anuncio del estreno de JuanesTeban llegó acompañado de la portada del material y el tráiler oficial, además de la preventa de formatos especiales que incluyen los cuatro sencillos que adelantan el disco son Una noche contigo, Cuando estamos Tú y yo, Muérdeme ft. Bomba Estéreo y Hagamos que.

“He regresado finalmente a un lugar de luz y alegría”, revela Juanes. “Quería hacer el tipo de álbum que me llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor. Este disco también es distinto a los anteriores, porque por fin pude explorar las múltiples facetas de mi personalidad”, reflexiona. “Es como un caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones me da un propósito en la vida”, dijo. Coproducido por Nico Cotton y el propio Juanes, el disco gira entorno a un concepto de dualidad, donde se explora tanto la oscuridad como la luz; la cumbia y el rock; la espiritualidad y el romance carnal; las letras cargadas de optimismo y la alegría junco con la profunda vulnerabilidad emocional, indica rollingstone.com