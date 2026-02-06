$!Anuncia Juanes el lanzamiento de su próximo disco titulado ‘JuanesTeban’

El rumbo sonoro de Juanes para 2026 empieza a revelarse. El músico colombiano ha revelado la fecha y nombre de su décimo segundo álbum de estudio titulado JuanesTeban, que llegará el 6 de marzo.
Este material se perfila como uno de los discos más esperados del año. El anuncio del estreno de JuanesTeban llegó acompañado de la portada del material y el tráiler oficial, además de la preventa de formatos especiales que incluyen los cuatro sencillos que adelantan el disco son Una noche contigo, Cuando estamos Tú y yo, Muérdeme ft. Bomba Estéreo y Hagamos que.
“He regresado finalmente a un lugar de luz y alegría”, revela Juanes. “Quería hacer el tipo de álbum que me llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor. Este disco también es distinto a los anteriores, porque por fin pude explorar las múltiples facetas de mi personalidad”, reflexiona.
“Es como un caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones me da un propósito en la vida”, dijo.
Coproducido por Nico Cotton y el propio Juanes, el disco gira entorno a un concepto de dualidad, donde se explora tanto la oscuridad como la luz; la cumbia y el rock; la espiritualidad y el romance carnal; las letras cargadas de optimismo y la alegría junco con la profunda vulnerabilidad emocional, indica rollingstone.com
Con esta nueva producción, Juanes invita a conocer las dos caras de su arte, y de dos personalidades que coexisten y se complementan. Por un lado está Juanes, que es el cantante más cercano a su gente, y conocido por todo el mundo; mientras que Teban es el alter ego intrépido, sin miedo a expresar su verdad más profunda.
La portada de JuanesTeban fue dibujada en su totalidad por el músico colombiano como parte de una dirección creativa que fue desarrollada junto a Sebastián Londoño y Juan Camilo Londoño.
A lo largo de cada canción que conforma el álbum, se podrá estar acompañado por visuales que también fueron ilustrados por el propio Juanes, marcando su debut en el que su arte original acompaña uno de sus discos.
Tanto el tráiler como los visuales de JuanesTeban fueron fueron filmados en Costa Rica, buscando resaltar algunos paisajes vibrantes de la región y colores primarios de la belleza de Latinoamérica que han influido en la composición del cantautor.
Dirigidos por el reconocido cineasta argentino Agustín Puente, los videos se distinguen por su calidez emocional y elegancia sobria.