$!Anuncia Junior H su primera gira por Latinoamérica en 2026

Además, durante su México en Lágrimas $AD BOYZ Tour, rompió récords de asistencia y ventas, destacando especialmente sus cuatro presentaciones históricas en la Plaza de Toros México y una gira con la mayoría de sus fechas agotadas, consolidando un momento histórico en su carrera.

La gira marcará la mayor presencia del artista en la región hasta la fecha, luego de un año marcado por múltiples récords en plataformas digitales y sold outs en arenas de Estados Unidos y México, donde hizo historia al convertirse en el artista masculino más joven en agotar dos fechas consecutivas en el Hollywood Bowl. Su impacto en Estados Unidos también ha quedado demostrado con más de 375 mil boletos vendidos.

El ícono del corrido tumbado, Junior H, confirma su primera gira oficial por Latinoamérica con Latinoamérica en Lágrimas $AD BOYZ TOUR LATAM 2026 , un recorrido histórico que lo llevará por siete países en menos de tres semanas.

Junior H continúa consolidándose como uno de los artistas influyentes de la música latina. En 2024 ingresó nuevamente al Top 10 Global de Spotify, superó los 12 mil millones de reproducciones acumuladas y fue uno de los artistas mexicanos más escuchados del año.

Su más reciente producción discográfica se posicionó en el Top 5 de Billboard Latin Albums, reforzando su impacto internacional y la fidelidad de su audiencia.

La gira comenzará en Bogotá y se trasladará rápidamente por Centroamérica hasta alcanzar su cierre en Santiago de Chile. Cada show contará con una producción renovada, nueva dirección creativa, escenografía expandida y una selección de canciones que incluye éxitos como Y lloro, Rockstar, Píensalo y Mientras Duermes, y temas que formarán parte de su próxima etapa musical.

La gira marca un paso decisivo en la expansión global del artista, hoy figura destacada del movimiento regional mexicano que lidera listas internacionales.

De acuerdo con datos recientes de plataformas de streaming, Junior H se posiciona entre los artistas hispanohablantes de mayor crecimiento en audiencia en Sudamérica, con especial impulso en Chile y Colombia, donde su música aparece de manera constante en las tendencias diarias.

Además, en 2025 se consolidó como uno de los artistas más escuchados en México en Spotify, ocupando la posición número cuatro a nivel nacional.