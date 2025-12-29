Anuncia Kanye West el lanzamiento de un nuevo disco

La noticia surgió de forma inesperada cuando Kanye West a veces referido simplemente como Ye, hizo una aparición en el escenario durante un espectáculo de comedia de Deon Cole en el Hollywood Improv, el pasado 27 de diciembre, señala milenio.com

En un momento inesperado de este cierre de año, el rapero hizo una aparición pública que prendió las alarmas entre sus seguidores, confirmó que tiene un nuevo álbum en camino, reavivando la anticipación por su regreso a la escena musical.

Después de varios años de altibajos entre proyectos musicales, controversias y cambios públicos de nombre Kanye West sigue siendo una figura que capta la atención global cada vez que habla de su música.

Después de unos momentos ligeros con el presentador, Cole preguntó a West si tenía algo en puerta para sus fans. Ante esa pregunta, West respondió brevemente pero con claridad: “Nuevo álbum”, provocando una fuerte ovación de la audiencia presente y viralizándose rápidamente en redes sociales.

Aunque Kanye no dio detalles sobre el título, la fecha de lanzamiento o el estilo del álbum, el anuncio representa la confirmación más directa en mucho tiempo de que está trabajando en nueva música original.

Sus proyectos más recientes incluyen colaboraciones como los álbumes Vultures 1 y Vultures 2 con Ty Dolla $ign en 2024, pero no se había hablado claro sobre un nuevo trabajo en solitario.

Este regreso creativo se da en medio de un contexto complicado, West ha estado envuelto en controversias públicas por comentarios polémicos, y su presencia en la industria ha sido objeto de debate entre seguidores y críticos.

La reacción en redes no se hizo esperar, muchos fans expresaron su emoción y expectativa por nuevas canciones, especulando sobre el sonido, los posibles colaboradores y la dirección artística que podría tomar este probable álbum.