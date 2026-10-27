Anuncia Kenia Os que será sometida a una operación

“Hace muchísimo tiempo me detectaron endometriosis”, compartió la intérprete de “Malas Decisiones” durante la transmisión.

La cantante de 27 años explicó a sus seguidores que acudió a una revisión ginecológica, donde su médica le confirmó que existe tejido creciendo fuera de su útero y le recomendó la intervención quirúrgica para mejorar su calidad de vida.

Kenia Os anunció que será sometida a una cirugía por endometriosis, enfermedad que le fue diagnosticada hace tiempo y que le provoca dolor intenso, durante una transmisión en vivo realizada el 26 de octubre con motivo del Día del Kenini, fecha en que su fandom celebra su trayectoria.

Kenia Os detalló que la operación se realizará en diciembre, luego de ofrecer su último concierto programado para 2026, el cual tendrá lugar el 21 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, detalla infobae.com

La cantante calculó que necesitará alrededor de cinco días para su recuperación inicial, aunque decidió reservar todo el mes de diciembre para descansar y estar con su familia durante ese periodo.

“Me da ansiedad, pero sí, me van a operar”, contó la artista de manera animada a sus espectadores. Agregó que confía en el resultado del procedimiento médico.

La cantante describió ante sus seguidores los efectos que la endometriosis ha tenido en su cuerpo durante los últimos meses, un cuadro que incluye dolor recurrente e inflamación constante.

“Me detectaron endometriosis. Da muchísimo cólico, estás inflamada todo el tiempo, en un futuro si no te lo tratas bien o no te lo detectan te puede provocar infertilidad y muchas cosas”, explicó la intérprete.

La endometriosis es una afección en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este órgano, con frecuencia afectando a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis.

“Es más normal de lo que se piensa, de verdad”, señaló la cantante, al destacar que en muchos casos no existen diagnósticos certeros porque “hay muy pocos estudios” dedicados a este tipo de padecimientos hormonales.

Kenia Os explicó a sus seguidores que decidió compartir su diagnóstico con un propósito específico: visibilizar la falta de información que existe en México sobre los procesos hormonales femeninos.

“Voy a hacer público todo ese proceso porque siento que en México hay muchísima desinformación acerca de las hormonas, de los procesos hormonales. Me van a tener que operar”, señaló la cantante durante su transmisión en vivo.

La artista, originaria de Guadalajara y con más de diez años de trayectoria como creadora de contenido e intérprete, indicó que su intención es ayudar a otras mujeres a identificar síntomas similares y buscar atención médica oportuna.

La endometriosis se clasifica entre las enfermedades ginecológicas crónicas con mayor variedad de abordajes médicos, pues el tratamiento depende de la gravedad del caso y de los síntomas específicos que presente cada paciente diagnosticada.

En los cuadros donde el dolor resulta manejable, los especialistas suelen recetar antiinflamatorios como primera línea de tratamiento, acompañados en ocasiones de anticonceptivos orales que ayudan a regular el ciclo hormonal y reducir la inflamación.

La cirugía, generalmente mediante laparoscopia, se reserva para los casos donde el tejido ya generó adherencias, quistes o lesiones que no responden al tratamiento farmacológico, como ocurre en el procedimiento que enfrentará Kenia Os en diciembre.