Anuncia La Banda El Recodo segunda gira por Europa

La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, una de las agrupaciones más emblemáticas del regional mexicano, anunció oficialmente que por segundo año consecutivo, realizará con una gira por Europa, durante los meses de septiembre y octubre de 2026.
La “Madre de Todas las Bandas” llevará toda la fuerza y tradición de la música sinaloense a miles de seguidores en Europa durante una gira que recorrerá nueve ciudades.
Esta segunda aventura internacional marcará un hito más en la carrera de la agrupación originaria de Mazatlán, que a lo largo de más de ocho décadas ha puesto en alto el nombre de México en escenarios de todo el mundo.
Países como Suiza, Alemania, Ámsterdam, España, Inglaterra, Irlanda e Italia figuran en la ruta de conciertos planeados, en los que El Recodo presentará lo mejor de su repertorio, combinando éxitos clásicos con sus más recientes producciones.
La gira dará inicio el 18 de septiembre en Roma, Italia, para continuar el 19 de septiembre en Dublín, Irlanda, y el 20 de septiembre en Londres, Inglaterra.
La agrupación visitará España con presentaciones en Sevilla el 24 de septiembre, Valencia el 25 y Madrid el 26. La gira seguirá el 27 de septiembre en Ámsterdam, Países Bajos, antes de concluir con conciertos en Múnich, Alemania, el 30 de septiembre, y Zúrich, Suiza, el 1 de octubre.
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Además, la agrupación ha sido elegida para interpretar el tema oficial del Teletón 2026, una canción muy especial escrita por los propios integrantes de la banda.
El videoclip de este emotivo proyecto fue grabado recientemente en Mazatlán, Sinaloa, bajo la dirección de Leche Ruiz, reconocido realizador mexicano que recientemente dirigió algunos capítulos de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”.
De acuerdo con su agenda, los próximos 9 y 10 de junio, la agrupación se presentará en el Auditorio Nacional como parte de los conciertos “México Vibra”, un magno evento que reunirá a destacadas figuras de lahttps://www.estilosblog.com/juan-gabriel-emedia-2/ música regional mexicana y del pop en un mismo escenario.
El 11 de junio, la agrupación formará parte del histórico FIFA FAN FEST que se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, recinto que se transformará en el gran punto de encuentro para los aficionados durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose simbólicamente en el “Templo Mayor” del futbol mundial.