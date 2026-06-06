Anuncia La Banda El Recodo segunda gira por Europa

La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, una de las agrupaciones más emblemáticas del regional mexicano, anunció oficialmente que por segundo año consecutivo, realizará con una gira por Europa, durante los meses de septiembre y octubre de 2026.

La “Madre de Todas las Bandas” llevará toda la fuerza y tradición de la música sinaloense a miles de seguidores en Europa durante una gira que recorrerá nueve ciudades.

Esta segunda aventura internacional marcará un hito más en la carrera de la agrupación originaria de Mazatlán, que a lo largo de más de ocho décadas ha puesto en alto el nombre de México en escenarios de todo el mundo.

Países como Suiza, Alemania, Ámsterdam, España, Inglaterra, Irlanda e Italia figuran en la ruta de conciertos planeados, en los que El Recodo presentará lo mejor de su repertorio, combinando éxitos clásicos con sus más recientes producciones.

La gira dará inicio el 18 de septiembre en Roma, Italia, para continuar el 19 de septiembre en Dublín, Irlanda, y el 20 de septiembre en Londres, Inglaterra.