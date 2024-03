A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, dijo.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

Sentada en un banco de los jardines del castillo de Windsor, Kate habló durante dos minutos y 16 segundos. El mensaje fue filmado el miércoles por BBC Studios, informó theguardian.com

La princesa, vestida con un jersey blanco con rayas negras, habló sin aparentes nervios, pero había bajado la vista brevemente cuando hablaba de la conmoción de su familia por la noticia.

El Palacio dijo que Kate había deseado proporcionar una actualización médica para poner fin a más especulaciones. La Princesa de Gales, de 42 años, ingresó en la Clínica de Londres el 16 de enero para una cirugía abdominal mayor.

En ese momento, el palacio se negó a confirmar por qué estaba siendo tratada Kate, pero dijo que la condición no era cancerosa.

En su declaración grabada comenzó con palabras de agradecimiento a quienes le habían enviado mensajes de apoyo, Kate dijo que se sentía bien y que “se hacía más fuerte cada día”.

“Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida”, dijo.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

“Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, dijo.

“Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”.

La pareja, que celebrará su décimo tercer aniversario de bodas el próximo mes, ha soportado semanas de rumores sobre el estado de ella. La especulación solo se alimentó cuando algunas de las agencias fotográficas más importantes del mundo retiraron la primera fotografía oficial de la Princesa de Gales que se publicó después de su cirugía abdominal hace dos meses, alegando que había sido manipulada.

Poco después se disculpó públicamente por la “confusión” y dijo que había sido responsable de editar digitalmente la fotografía familiar del Día de la Madre.

El sábado pasado, algunas especulaciones disminuyeron cuando aparecieron imágenes de ella sonriendo junto a su esposo durante una visita a una tienda agrícola en Windsor.

Kate pidió en el comunicado, tiempo y espacio para completar su tratamiento y dijo que esperaba regresar a sus deberes reales.

“Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo”, dijo.

“En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. Usted no está solo”.