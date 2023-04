La Saga Skywalker puede no haber terminado. Daisy Ridley está lista para regresar, repitiendo su papel como Rey Skywalker en una nueva película de Star Wars.

La cinta estará dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy ganadora de dos premios Oscar, uno por el documental Salvar la cara en 2012, y otro en 2015 por A Girl in the River: The Price of Forgiveness al mejor documental corto.

La película estará ambientada 15 años después de los eventos de El ascenso de Skywalker, y presentará a Rey convertida en Maestro Jedi enseñando a una nueva generación de Jedis, señala cinemacomics.com