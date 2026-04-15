Anuncia Madonna su nuevo disco ‘Confessions on a Dance Floor Part II’

La reina del pop, Madonna , confirmó el lanzamiento de su nuevo disco Confessions on a Dance Floor: Part II, una secuela directa de uno de los discos más influyentes de su carrera.

El proyecto verá la luz el próximo 3 de julio y marcará su regreso discográfico tras siete años sin publicar un álbum de estudio, desde Madame X (2019).

El nuevo material retoma la esencia de Confessions on a Dance Floor (2005), un álbum que no sólo dominó las listas globales, sino que redefinió el pop electrónico y el revival disco en el siglo XXI.

Para esta secuela, Madonna vuelve a trabajar con Stuart Price, productor clave del disco original, lo que refuerza la apuesta por sonidos dance, house y electrónica.