Anuncia Majo Aguilar una presentación especial en Ciudad de México

Majo Aguilar forma parte de una de las dinastías más reconocidas de la música mexicana: la familia Aguilar. Es nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, e hija de Antonio Aguilar Jr.; con ese linaje, su camino artístico tiene raíces profundas en el regional mexicano.

El concierto titulado Se Armó El Baile de Majo Aguilar se realizará el 13 de noviembre de 2026 en el Auditorio Nacional. Este show funciona como cierre de su gira actual y representa su primera fecha estelar en este recinto.

La cantante anunció una fecha clave en su carrera que será el plan perfecto para quienes aman el mariachi con giro actual. Si estabas esperando pretexto para cantar a todo pulmón, esta es tu señal para lanzarte a su concierto en el Coloso de Reforma.

Majo Aguilar llegará al Auditorio Nacional después de seis años de trabajar en su carrera musical donde ha conquistado diversos escenarios y festivales en México.

En los últimos años consolida su propio estilo al mezclar mariachi tradicional con influencias de huapango, rap y sonidos tumbados. Su álbum Mariachi Mío, lanzado en diciembre de 2025, refuerza esa propuesta que respeta la tradición y suma una mirada contemporánea, detalla el portal chilango.com

Entre sus canciones más conocidas destacan No Voy a Llorar, Quiero un Amor y Brujería, temas que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

También ha sumado presentaciones importantes. En 2025 cerró el Congreso Mundial de Mariachi en el Zócalo de la CDMX y se convirtió en la primera mujer embajadora de este encuentro cultural.

Además, interpretó el Himno Nacional Mexicano en una pelea del boxeador Saúl Álvarez en Riad, Arabia Saudita y se ha presentado en festivales como Pa’l Norte en Monterrey, Nuevo León en 2025 y ha conquistado escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional y el Teatro Metropólitan.

En 2026 fue nominada en Premios Lo Nuestro como Artista Femenina de Música Mexicana del Año y Mejor Combinación Femenina. Estos reconocimientos refuerzan su posición como una de las voces jóvenes más visibles del género.

La preventa Banamex inicia el lunes 23 de febrero de 2026 a las 11:00 horas y concluye ese mismo día a las 23:59 horas, mientras que la venta general arranca el martes 24 de febrero de 2026 a las 11:00 horas, tanto en taquillas como en Ticketmaster.

El espectáculo incluye banda en vivo y mariachi, una combinación que amplía su propuesta sonora y mantiene el enfoque en la música mexicana con producción de gran formato. Para quienes siguen su carrera desde hace años, esta fecha marca un paso importante en su evolución artística.