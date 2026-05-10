Anuncia Maluma que será padre por segunda ocasión

En la imagen, se observa a Maluma y a su pequeña hija Paris besando con ternura el vientre de Susana, confirmando así que la familia crecerá muy pronto.

La noticia fue dada a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el intérprete de Hawái compartió una conmovedora fotografía familiar.

Maluma vive uno de los momentos más felices de su vida personal. Este 10 de mayo de 2026, en el marco del Día de las Madres, el cantante colombiano sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que él y su pareja, Susana Gómez, están esperando a su segundo hijo.

La publicación desató una avalancha de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de sus fans, quienes no tardaron en celebrar que la pequeña Paris Londoño Gómez, nacida en marzo de 2024, tendrá un hermanito o hermanita con quien compartir aventuras, señala elimparcial.com

Desde el nacimiento de su primera hija, Maluma ha demostrado públicamente lo importante que es para él su faceta como padre. En entrevistas y publicaciones, el artista ha expresado que la paternidad transformó por completo su vida y le permitió descubrir una felicidad distinta a la que le había dado su exitosa carrera musical.

Hasta el momento, ni Maluma ni Susana Gómez han revelado el sexo del bebé, por lo que el misterio continúa y los seguidores ya comenzaron a hacer sus apuestas sobre si Paris tendrá un hermanito o una hermanita.

Lo que sí es evidente es la enorme emoción que embarga a la pareja, que se ha mantenido unida y discreta, construyendo una familia lejos del ruido mediático.

Además de continuar cosechando éxitos en la música, Maluma parece estar disfrutando plenamente de su vida familiar. La llegada de un segundo hijo representa un nuevo capítulo lleno de amor, ilusión y crecimiento personal.

Con esta tierna publicación, el artista no solo compartió una noticia íntima y especial, sino que también conmovió a sus seguidores, quienes celebran junto a él la próxima llegada de un nuevo integrante a la familia.