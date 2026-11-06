Anuncia Maluma su gira mundial ‘Loco X Volver World Tour 2027’

“¿En dónde nos tomamos el cafecito?”, fue la pregunta con la que Maluma despertó la emoción de sus seguidores al anunciar oficialmente su regreso a los escenarios con el “Loco X Volver World Tour 2027”, una gira internacional que lo llevará por distintos países el próximo año.

A través de sus redes sociales, el intérprete colombiano compartió el cartel de su recorrido musical, acompañado del mensaje “Loco X volver World Tour 2027”, con el que confirmó una nueva etapa de conciertos después de tomarse una pausa de las grandes giras durante 2026.

El anuncio también estuvo acompañado de un video en el que el cantante expresó la emoción que representa este proyecto y su intención de compartir sus raíces con el público internacional.

“Se llegó el momento de llevar nuestra cultura al mundo entero. Nos vemos el próximo año... ¡Qué emoción!”, escribió en la publicación, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

De acuerdo con información publicada por Infobae, el recorrido contempla más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África, con México como uno de los países incluidos en esta nueva etapa musical.

Para el público mexicano, el colombiano anunció siete ciudades, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y Veracruz.

Hasta el momento no se han confirmado los días específicos, los recintos ni los precios de los boletos.La gira también contempla presentaciones en ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Lima, Madrid, Barcelona, París, Berlín y Milán, además de distintas plazas de Estados Unidos y Canadá.

El nombre del recorrido retoma el título de su séptimo álbum de estudio,lanzado en mayo de 2026, producción con la que el artista ha buscado conectar nuevamente con sus raíces colombianas y mostrar una faceta personal de su música.

Con este anuncio, Maluma prepara su reencuentro con el público internacional, llevando sus canciones y parte de la cultura de su país a nuevos escenarios durante 2027.