Anuncia Marc Anthony a su octavo hijo, junto a Nadia Ferreira, espera su segundo hijo

Luego de meses de rumores, la modelo paraguaya y el reconocido cantante hicieron oficial su romance en marzo de 2022. Postearon una imagen desde un avión y palabras de cariño.

La pareja compartió la noticia junto a una fotografía de las manos de la familia acariciando la pancita de la modelo: “Happy 3rd anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande Marquito is going to be a big brother”, posteó la pareja en la publicación compartida.

Nadia Ferreira y Marc Anthony anunciaron que están esperando a su segundo hijo en común, justo cuando celebran su tercer aniversario de bodas. La noticia llenó de emoción a su familia y los miles de fans de la pareja.

Su amor se consolidó tan rápido que, solo dos meses después, en mayo de 2022, Marc Anthony le propuso matrimonio a Nadia en una celebración íntima en Miami. Luego, el 28 de enero de 2023, se casaron en el Pérez Art Museum de Miami, rodeados de amigos famosos como David y Victoria Beckham, Salma Hayek y Lin‑Manuel Miranda, detalla quien.com

Su primer hijo en común, Marco —conocido cariñosamente como “Marquito”— llegó al mundo el 12 de junio de 2023, justo en la celebración del Día del Padre, momento en la que Marc compartió la feliz noticia con sus seguidores. Desde entonces, la pareja ha mostrado momentos de su vida familiar con ternura, aunque han mantenido cierta discreción sobre la privacidad de su pequeño.

Actualmente, Marc Anthony es padre de siete hijos en total. Marco es su séptimo hijo, pero también tiene otros seis de relaciones anteriores: Arianna Muñiz y Alex “Chase” con Debbie Rosado; Cristian Marcus y Ryan Adrián con su ex esposa Dayanara Torres; y los gemelos Emme Maribel y Maximilian David con Jennifer López.

Nadia Ferreira, a su vez, tendrá su segundo hijo —Marco es su primero— y ahora se prepara para recibir al nuevo integrante de la familia.

Su historia como papá comenzó en los años noventa con Arianna Muñiz, su primera hija biológica, nacida en 1994, y con Chase Muñiz, a quien adoptó tras su relación con Debbie Rosado. Más tarde, durante su matrimonio con Dayanara Torres, nacieron Cristian (2001) y Ryan (2003), dos jóvenes con quienes mantiene una relación cercana, comparten pasiones como el deporte y la música.

En 2008, su vida dio un giro de 180 grados con la llegada de los gemelos Emme Maribel y Maximilian David, fruto de su matrimonio con Jennifer Lopez. Desde entonces, Marc ha sido especialmente cuidadoso en proteger la privacidad de ambos, aunque ha compartido momentos clave, como la participación de Emme junto a JLo en el medio tiempo del Super Bowl 2020, un episodio que conmovió al público mundial.

A lo largo de los años, el intérprete de Vivir mi vida ha declarado en diversas entrevistas que ser padre es su mayor orgullo, y que su prioridad es mantener una relación cercana con todos sus hijos, pese a sus múltiples compromisos profesionales.