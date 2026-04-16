Anuncia Marco Antonio Solís, concierto gratuito para apoyar a madres solteras en Michoacán

Marco Antonio Solís ofrecerá un concierto gratuito en el Estadio Morelos de Morelia el sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 horas, como parte del Festival ¡Jalo! Por las Mamás que organiza el Gobierno de Michoacán.
El evento busca brindar apoyo social y económico a las madres solteras de la entidad, según confirmó la Secretaría de Turismo del Estado.
La noticia se dio a conocer mediante las redes sociales del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, donde El Buki invitó a todas las mamás michoacanas a asistir.
“Me enorgullece anunciar mi regreso a Morelia, Michoacán, donde vamos a apoyar a todas las mamás solteras de Michoacán y festejar a todas las mamacitas en su día. 9 de mayo a las nueve de la noche. Allá los espero”, señaló el cantante.
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La Secretaría de Turismo del Estado detalló que la entrega de boletos no tendrá costo ni requerirá la donación de productos o insumos, práctica usual en anteriores festivales organizados por la administración estatal, señala infobae.com
La dependencia señaló que no implicará ningún costo para obtener un boleto para las personas asistentes, ya que la finalidad es brindar apoyo social, e impulso económico y turístico para la capital michoacana.
La última presentación de Marco Antonio Solís en Michoacán fue el 21 de mayo del 2025 en el Recinto Ferial de Sahuayo, durante las celebraciones por el Bicentenario de la Fundación de ese municipio.
El intérprete se suma a figuras como Chayanne, Alejandro Sanz, Carín León y Los Fabulosos Cadillacs, quienes han encabezado ediciones anteriores de los Festivales ¡Jalo!.