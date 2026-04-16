Anuncia Marco Antonio Solís, concierto gratuito para apoyar a madres solteras en Michoacán

Marco Antonio Solís ofrecerá un concierto gratuito en el Estadio Morelos de Morelia el sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 horas, como parte del Festival ¡Jalo! Por las Mamás que organiza el Gobierno de Michoacán.

El evento busca brindar apoyo social y económico a las madres solteras de la entidad, según confirmó la Secretaría de Turismo del Estado.

La noticia se dio a conocer mediante las redes sociales del gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, donde El Buki invitó a todas las mamás michoacanas a asistir.

“Me enorgullece anunciar mi regreso a Morelia, Michoacán, donde vamos a apoyar a todas las mamás solteras de Michoacán y festejar a todas las mamacitas en su día. 9 de mayo a las nueve de la noche. Allá los espero”, señaló el cantante.