Anuncia Megadeth su gira de despedida por México

Encabezada por el icónico Dave Mustaine, Megadeth ha dejado un legado que incluye más de 50 millones de álbumes vendidos, múltiples éxitos que se han convertido en himnos del metal y doce nominaciones al Grammy.

La legendaria banda de thrash metal, conocida por sus riffs feroces y sus shows llenos de energía, volverá a conectar con sus fanáticos mexicanos en lo que promete ser una experiencia cargada de nostalgia, adrenalina y, por supuesto, mucho headbanging.

Después de más de 40 años de carrera incendiando los escenarios de todo el mundo, Megadeth está listo para hacer su última visita a México.

Su gira de despedida, This Was Our Life Tour, marca el cierre de un capítulo único en la historia del heavy metal y su paso por México será una oportunidad irrepetible para verlos en acción por última vez.

Los fans del metal podrán disfrutar de Megadeth en tres de las arenas más representativas del país, como la Arena Monterrey el 8 de mayo de 2026, a las 21:00 horas, en la Arena Ciudad de México el 10 de mayo a las 21:00 horas y poe último en la Arena Guadalajara el 13 de mayo igualmente a las 21:00 horas.

Cada presentación será una noche llena de clásicos que han definido a generaciones de metaleros, desde los álbumes de doble platino hasta los temas más recientes de la banda.

Para quienes llevan años siguiendo a Mustaine y compañía, esta será la oportunidad de despedirse de una banda que ha marcado la historia del thrash metal mundial.

La venta de boletos se realizará en varias fases, asegurando que los fans tengan varias oportunidades de asegurar su lugar en este evento histórico. Los boletos estarán disponibles a través del sistema Superboletos.

-Preventa para fans: sábado 08 y domingo 09 de noviembre, a partir de las 10:00 am.

-Preventa Banco Azteca: lunes 10 y martes 11 de noviembre, a partir de las 10:00 horas.

-Venta general: a partir del miércoles 12 de noviembre, 10:00 horas.

Con esta gira, Megadeth no solo se despide de México, sino también de su público con una celebración de décadas de música intensa y actuaciones legendarias. Si eres fan del metal, esta es tu última oportunidad de vivir la experiencia de un show que quedará grabado en la memoria de todos.