Anuncia Megadeth su nuevo disco y gira de despedida

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales donde se ve a Vic Rattlehead hablar por primera vez en la historia de la banda para informar que el final ha llegado.

Ahora, la banda liderada por Dave Mustaine ha decidido poner fin a su carrera con un último álbum de estudio y una gira mundial de despedida para todos sus seguidores. Por primera vez en su historia, Vic Rattlehead, icónica figura representativa de la agrupación, habló con los fans para compartir la noticia.

Megadeth es una de las agrupaciones de metal más importantes del mundo, pues desde hace cuarenta años ha conquistado a los amantes del género.

“Durante más de cuatro décadas he estado encadenado al silencio. Pero el final exige mis palabras. El próximo álbum de estudio de Megadeth será el último. Cuarenta años de metal forjado en acero que terminan en fuego. Y cuando surja el nuevo mundo, la gira mundial de despedida. Ya han oído la advertencia, ahora prepárense, Cyber Army. Manténganse fuertes, permanezcan atentos y nos vemos en las primeras filas”.

Cabe destacar que muchos de sus fanáticos también se mostraron inconformes por haber utilizado IA en el video del anuncio. El medio Variety compartió las declaraciones de Mustaine sobre las razones de esta decisión, señala milenio.com

“Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logra despedirse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos”.

Mustaine agregó: “Estamos deseando que escuchen este álbum y nos vean de gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros y vengan a celebrar conmigo estos próximos años”.

Cabe recordar que la banda Megadeth se fundó en 1983, después de que Mustaine fuera expulsado de Metallica. Su álbum debut salió en 1985 y alcanzaron la fama mundial con Peace Sells... but Who’s Buying?.