Anuncia Michael Caine su retiro de la actuación a los 92 años de edad

Durante la misma intervención, Caine confirmó nuevamente que deja la actuación. “Seguí hasta los 90 años, que fue hace dos años, y pensé que no voy a hacer nada más porque he tenido toda la suerte que se puede tener”, afirmó.

El homenaje reconoció una trayectoria de más de seis décadas y más de 130 películas, así como dos premios Oscar y múltiples papeles que marcaron la historia del cine. A pesar del ambiente de celebración, la noche estuvo marcada por el anuncio que vuelve a poner fin a su carrera al menos por ahora.

El evento, celebrado el 4 de diciembre, reunió a figuras internacionales y se convirtió en el escenario donde Caine declaró, por cuarta ocasión, su retiro de la actuación.

El actor británico Michael Caine, de 92 años, volvió a ocupar el centro de la conversación global tras recibir un premio honorífico en la gala de apertura del Festival Internacional de Cine del Mar Rojo 2025.

Sir Michael Caine, 92, made a rare appearance at the Red Sea Film Festival to be honoured with a lifetime achievement award by his friend Vin Diesel. “I’ve been blessed to call him a friend,” said the action star, calling Michael “a giant... a legend who still manages to stay... pic.twitter.com/6tYkunFAAB

La ceremonia de apertura del festival reunió a personalidades como Dakota Johnson, Jessica Alba, Queen Latifah, Uma Thurman y Ana de Armas. Entre los momentos más llamativos estuvo la llegada de Caine a la alfombra roja, en silla de ruedas y acompañado por su amigo y coprotagonista Vin Diesel. Ambos trabajaron juntos en The Last Witch Hunter (2015).

Diesel presentó el premio con un discurso en el que destacó la larga carrera de Caine y su influencia en la industria. Afirmó que el actor posee “más carisma en su dedo que la mayoría de la gente en Hollywood” y recordó sus logros profesionales, entre ellos más de 60 años de actividad ininterrumpida y dos premios de la Academia, señala elimparcial.com

Caine recibió el reconocimiento entre una ovación de pie. Subió al escenario acompañado por sus tres nietos, mientras su esposa Shakira Caine y sus hijas Dominique y Natasha observaron desde la audiencia.

Durante su discurso, Caine combinó humor con un tono íntimo sobre su carrera y sus orígenes. Bromeó diciendo que el premio “no me sorprende” porque ya había ganado dos premios Oscar. Luego habló de su infancia en Londres.

“Nací en cockney, Londres, que es de clase trabajadora muy pobre, y crecí hasta convertirme en lo que soy, que es... bueno, no soy multimillonario, pero tengo suficiente dinero para salir una noche”, expresó el actor.

El actor también destacó su agradecimiento al festival, mencionando que se trataba de una de las experiencias “más afortunadas” de su vida. Además, expresó que su familia continúa siendo su mayor prioridad: “Tengo una familia fabulosa que adoro más allá de lo imaginable”.

A pesar de su nueva afirmación, existen rumores de que Caine podría regresar una vez más para coprotagonizar The Last Witch Hunter 2, proyecto vinculado nuevamente a Vin Diesel y previsto para 2026. Nada de esto ha sido confirmado oficialmente.

Michael Caine es considerado una de las figuras más prolíficas del cine contemporáneo. Su filmografía incluye más de 130 películas y seis nominaciones al Oscar, con dos premios obtenidos por Hannah and Her Sisters (1986) y The Cider House Rules (1999).

Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentran Alfie, Get Carter, The Man Who Would Be King, Dirty Rotten Scoundrels y su papel como Alfred Pennyworth en la trilogía The Dark Knight.

Su trayectoria abarca géneros diversos y colaboraciones con directores reconocidos, consolidándolo como una referencia internacional.

Aunque Caine asegura que esta vez su retiro es permanente, su historial de regresos genera dudas razonables entre los seguidores y dentro de la industria.

La combinación de su estrecha relación con Vin Diesel, los rumores sobre una secuela pendiente y la naturaleza cambiante de su estado de salud deja abierta la posibilidad de que su carrera aún tenga un último capítulo.