Anuncia Michael Douglas un retiro temporal del cine, y pone condiciones para volver

“Había trabajado muy duro durante casi 60 años y no quería ser una de esas personas que se desploman en el set”. Aunque aclaró que no es el fin de su carrera en la pantalla grande, también dijo que sólo consideraría regresar a actuar si aparece un proyecto que realmente le apasione.

“No he trabajado desde 2022 a propósito porque me di cuenta de que tenía que parar”, explicó durante el festival, según publicó Variety.

Michael Douglas habló sobre la posibilidad de tomarse un descanso indefinido de la actuación. Durante una conferencia de prensa que ofreció en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary en la República Checa, el actor, de 80 años, explicó que entre sus planes no figura el volver a actuar.

“No tengo intenciones reales de volver. Digo que no estoy retirado porque si surgiera algo especial, volvería, pero si no, no”.

La presencia de Michael Douglas en el festival de cine fue para presentar una versión restaurada de la cinta Alguien voló sobre el nido del cuco, protagonizada por Jack Nicholson. Además, el actor recibió un Globo de Cristal como reconocimiento a su trayectoria, señala quien.com

Esta no es la primera vez que Douglas habla sobre la posibilidad de retirarse de la actuación. En mayo pasado, durante una entrevista con Deadline, declaró que por ahora estaba enfocado en su vida personal y en la producción.

Michael dirige Further Films, una productora independiente fundada en 1997. “Fue abrumador dirigir la productora y actuar al mismo tiempo”, declaró el intérprete.

Sobre la posibilidad de retomar su carrera como actor le dijo al medio: “Si surge algo bueno que realmente me guste. Pero no siento un deseo ardiente”, y agregó: “Sigo produciendo. Me sigue encantando unir a la gente”, señaló el actor.