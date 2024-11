Anuncia Miley Cyrus álbum inspirado en ‘The Wall’ de Pink Floyd

La cantante estadounidense Miley Cyrus lanzará el próximo año una nueva producción: Something Beautiful, un álbum inspirado en el legendario The Wall de Pink Floyd, con un enfoque visual y sonoro innovador.

De acuerdo con quien.com, Something Beautiful no será solo música, sino también un proyecto visual cuidadosamente diseñado.

“El componente visual de esto es lo que impulsa el sonido”, comentó Miley Cyrus en una entrevista para la revista Harper’s Bazaar.

“Para mí era importante que cada canción tuviera estas propiedades sonoras curativas”.

Aunque la fecha de lanzamiento oficial aún no se ha confirmado, la artista pretende que el lanzamiento de su próximo álbum sea el próximo año.

La combinación de música y visuales tiene como objetivo transmitir un mensaje de sanación y belleza incluso en los momentos más oscuros.

El álbum también contará con la colaboración especial de Maxx Morando, novio de la cantante, y baterista de la banda de rock Liily. Morando no solo ayudó a producir varias pistas, sino que también coescribió la canción principal del álbum.

“Trabajé con mi padre desde siempre. Así fue como conocí a mi ex marido. Siempre he trabajado con la gente que quiero. Y Maxx me inspira muchísimo”, confesó Cyrus en su entrevista con la publicación.

Una de las influencias clave detrás de Something Beautiful es el drama musical surrealista Pink Floyd: The Wall (1982). Cyrus recordó su conexión emocional con la película, que vio por primera vez siendo adolescente.

“Mi idea era hacer The Wall, pero con un mejor vestuario y más glamoroso y lleno de cultura pop”, reveló la cantante. La artista lo definió como “hipnotizante y glamoroso”, destacando su intención de crear un proyecto conceptual que ayude a “curar una cultura enferma a través de la música”.