Anuncia Miley Cyrus el regreso de ‘Hanna Montana’, 20 años después de su salida

Este regreso es parte de la decisión de Miley de rendirle un homenaje a su ‘alter ego’ con un programa especial que será transmitido en la plataforma de Disney+.

Miley Cyrus , quien interpretó a Hannah Montana y Miley Stewart por primera vez en el 2004, anunció el regreso de este personaje 20 años después del estreno del primer capítulo.

Fue el 24 de marzo de 2006 cuando el exitoso show de Disney Channel Hannah Montana salió al aire. Convirtiéndose en uno de los shows más importantes de este canal y que llevó al estrellato a Miley Cyrus.

La serie de Hannah Montana no solo estuvo nominada al premio Emmy, también generó 14 álbumes platino y 18 de oro a nivel mundial. Su impacto llevó a la creación de dos películas, una de ellas presentada en salas de cine.

En un comunicado, Miley, ahora considerada como ‘leyenda de Disney’, expresó sus sentimientos sobre el regreso de su popular personaje: “Hannah Montana siempre será parte de mí”.

“Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión.

“El hecho de que Hannah sigue impactando en la gente es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este aniversario es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años”, resaltó la cantante.

El episodio especial por el aniversario 20 de Hannah Montana se estrenará en la plataforma Disney+ el 24 de marzo, 20 años exactos desde su estreno en el 2006. Se grabará en directo en el estudio e incluirá una entrevista exclusiva con Miley, señala quien.com

En el sitio web de Disney informó que ofrecerá una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop y al impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo.

Cyrus repasará los momentos, la música y los recuerdos que marcaron una época. Los espectadores podrán disfrutar de imágenes de archivo inéditas, mientras que algunos de los escenarios más memorables de Hannah Montana volverán a la vida, como la sala de estar de la familia Stewart.

La BBC Newsbeat ha estado hablando con algunos de los mayores fans de la estrella mientras comienza la cuenta regresiva para el “Hannahversary”.

Aunque algunos fans han dicho que querían que Cyrus retomara su papel en un nuevo episodio, Davis considera que el especial de Disney+ es la “forma perfecta” de celebrar los 20 años: “Si fuera un episodio, lo vería. Si fuera una gira, pagaría los boletos”, señaló un fan.